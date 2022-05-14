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Дворазовий тріумфатор Ліги чемпіонів може очолити клуб, де виступає Едуард Соболь.

Колишній півзахисник Ліверпуля, Реала та Баварії Хабі Алонсо незабаром може очолити бельгійський Брюгге. Про це повідомляє HLN.

За інформацією джерела, керівництво клубу вже розпочало пошуки заміни для головного тренера Альфреда Шредера, який змінить Еріка тен Хага в Аяксі.

Одним з варіантів, що розглядаються, є 40-річний іспанець, який в даний час працює з другою командою Реал Сосьєдада.

Крім них на вакантну посаду претендують помічник Шредера — Карл Хуфкенс, також наставник Мехелена — Вутер Вранкен.