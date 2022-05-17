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"Синьо-жовті" готуються зіграти проти італійського опонента.

У рамках товариського матчу між собою зіграють збірна України та Емполі. Це другий контрольний матч для національної команди в рамках підготовки до плей-офф відбору на ЧС-2022 та червневих поєдинків у Лізі націй-2022/23.

Офіційна заявка збірної України на контрольний матч з Емполі (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Юхим Конопля, 17. Михайло Мудрик, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник, 24. Данило Сікан.

До заявки на гру потрапили всі футболісти збірної України, які нині перебувають в Емполі.

Матч Емполі — Україна відбудеться сьогодні, 17 травня, о 21:30 за київським часом. На Football.ua доступна відео онлайн-трансляція поєдинку.