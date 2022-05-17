Пропонуємо до вашої уваги пряму трансляцію товариського поєдинку.
УАФ
17 травня 2022, 08:30
Збірна України продовжує підготовку до відбіркового матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.
Сьогодні, 17 травня, підопічні Олександра Петракова проведуть свій другий контрольний матч.
Суперником "синьо-жовтих" стане команда італійської Серії А – Емполі, яка посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Стежити за всіма подіями матчу можна буде на Football.ua. Початок о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, у першому товариському матчі Україна обіграла менхенгладбахську Боруссію (2:1).