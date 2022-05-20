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Українець не зміг домовитись із клубом про новий контракт.

Півзахісник Генту Роман Безус завершить свої виступи за "буйволів" наприкінці сезону.

Футболіст не зміг домовитись із клубом про новий контракт та залише команду на правах вільного агента.

"Я отримав пропозицію від Генту, але ми не дійшли консенсусу", — наводить слова Безуса Walfoot.

Цього сезону хавбек провів 31 матч за Гент у всіх турнірах, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

В останньому матчі цього розіграшу чемпіонату Бельгії Гент вдома зіграє проти Шарлеруа. Матч відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Безус може продовжити в іншому бельгійському клубі.