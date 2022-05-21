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Український наставник розповів, що мав можливість працювати у Росії після 2014 року.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вважає, що не має права навіть думати про роботу у країні-агресорі.

"Коли я тренував у Ференцвароші, я мав три пропозиції від російських клубів, але я сказав, що в Росію не піду, поки йде окупація Донбасу. Я не зміг би і немає бажання працювати в цій країні".

"Наразі ситуація погіршилася. Упевнений, жодний український футболіст чи тренер не має права навіть думати про роботу в країні-агресорі", — сказав Сергій Ребров.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн під керівництвом Реброва став володарем Кубка ОАЕ.