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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 23 травня.

Завершилася 89 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 23 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Втрати ворога складають:

особового бового складу – 30

танків – 1

БМП – 2

БПЛА – 2.

Серед новин:

Росіяни вдарили чотирма ракетами по Дніпропетровщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Павлоградському та Синельниківському районах — голова ОВА Валентин Резніченко.

На Донецькому і Луганському напрямках у понеділок бійці угруповання Об'єднаних сил відбили 16 атак і знищили 38 одиниць техніки окупантів.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що зустріч у форматі "Рамштайн" пройшла успішно та проілюстрував твіт картинкою "Зірки Смерті" — бойової космічної станції із вигаданого всесвіту "Зоряних воєн".

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням — глава Пентагону Ллойд Остін. За його словами, кілька країн оголосили про передачу критично необхідних артилерійських систем та боєприпасів, включаючи Італію, Грецію, Норвегію та Польщу.

Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Harpoon" та пускові установки для них — про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України.

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на арешт Віктора Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним держзради при підписанні "Харківських угод" на користь Росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь залишається.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Російські окупанти не припиняють обстріли позицій Сил оборони, що розгорнуті у безпосередній близькості до державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку загарбники намагаються утримати займані рубежі. Обстрілюють українські війська з метою недопущення їх подальшого просування в бік державного кордону. Намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів. При підтримці артилерії ворог відновив штурмові дії в районі населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина і Святогірськ. Противник застосував реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи в районі населеного пункту Студенок.

На Донецькому напрямку ворожі підрозділи не полишали спроб прорвати оборону наших військ з метою їх оточення та виходу на адміністративні кордони Луганської області. Основні зусилля зосереджують на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено. Ворог здійснив артилерійські обстріли підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктів у населеному пункті Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, противник вів штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку противник намагався вести наступ, успіху не мав.

У напрямку на Луганське провів розвідку боєм, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій наших військ з метою сковування їх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.

Продовжуються заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях України. Так, за наявною інформацією, на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили дев’ятнадцять так званих “комендатур”.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи.

А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю. Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!