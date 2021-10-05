Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы легенды Наполи и сборной Словакии Марека Гамшика.

Казалось, ничто не предвещало того, что практически ничем не примечательный паренек, едва успев начать профессиональную карьеру, переберется в Италию из Словакии и сможет дважды заткнуть за пояс самого Диего Марадону. Однако Мареку Гамшику это удалось.

Что привлекло Брешию в Гамшике, не отыгравшего и сезона во втором словацком дивизионе за Слован (6 матчей, 1 гол) — достоверно неизвестно, но именно "ласточки" (74, 12) фактически дали путевку в жизнь легенде Наполи.



За последние 12 с лишним лет любые успехи Наполи невозможно представить себе без теперь уже бывшего капитана "партенопеев". Два Кубка и Суперкубок Италии, полуфинал Лиги Европы, регулярные выступления в Лиге чемпионов — естественно, заслуга не только Марека, но он был одним из тех, вокруг кого строилась команда, тем, кто мог завести партнеров, вдохновить на борьбу и в то же время самостоятельно решить исход ключевых поединков.

Сам Гамшик говорил, что хотел стать таким же знаковым игроком для Наполи, как Франческо Тотти для Ромы, но даже не помышлял о том, чтобы превзойти культового героя Неаполи — Диего Марадону. Сам Марек с улыбкой говорит, что ему никогда не сравниться с великим аргентинцем, но цифры свидетельствуют о том, что он превзошел его дважды.

Именно Гамшику, а не Марадоне, сейчас принадлежат рекорды по количеству матчей во всех турнирах за Наполи — 520 и по забитым мячам (недавно его догнал по этому показателю Дрис Мертенс) — 121. И это при том, что словак не нападающий, и даже, по большому счету (особенно в последние годы), не атакующий хав.

Вот только одного не удалось достичь словаку, и в этом он, бесспорно, до Марадоны не дотянул: не смог привести команду к чемпионскому титулу, четырежды финишировав вторым в Серии А.

С ног до головы покрытый татуировками Марек специально держал чистым участок кожи для тату, посвященного завоеванию "скудетто", но...

Одно "скудетто" Наполи стоит дороже десяти "скудетто" Ювентуса

– Наполи стал для меня вторым домом. Я счастлив, что смог много здесь добиться, и благодарен клубу за это.

– Не могу сказать, что неудачи соперников меня не радуют, но чтобы стать чемпионом, надо прежде всего заботиться о собственной игре.

– Здорово было побить рекорды, установленные в Наполи самим Марадоной! Надеюсь, Диего на меня не обижается, ведь он даже сделал мне подарок. Какой? Пусть это останется секретом.

Естественно, было бы странно, если бы на столь классного футболиста не положили глаз другие команды, но Мареку удалось справиться с соблазнами и устоять перед тем же Ювентусом или представителями АПЛ.

Даже высказанное вслух предположение главного тренера национальной сборной Словакии Яна Козака о том, что если бы Марек перешел в более солидный клуб, то добился бы несравненно большего в своей карьере, не заставило Гамшика отказаться от своих принципов.

Был, правда, момент, когда Милан едва не уломал словака, и одна из газет на его родине даже опубликовала интервью, в котором Гамшик говорит, что гордится тем, что будет носить форму "россонери"... В итоге так до конца и не стало ясно, действительно ли Марек договорился с "дьяволами" и собирался покинуть Неаполь, или эту фразу добавили в текст его земляки, как это порой бывает с не совсем профессиональными журналистами, но реальность такова, что он остался в Наполи.

– Мне льстит, что Павел Недвед следит за мной и дает мне хорошие характеристики. Когда-то он был одним из моих кумиров. Но о переходе в Ювентус и речи быть не может, ведь это главный «враг» Наполи.

– Слухи часто "сватали" меня в тот или иной английский клуб. Не знаю, как бы я отреагировал на подобное предложение, но ни разу не было ничего конкретного.

И все-таки настал момент, когда Гамшик покинул Наполи. Счастливчиком, которому достался опытнейший полузащитник, стал китайский Далянь (31 матч, 3 гола). Понять такой выбор можно, ведь карьера уже близится к концу, и возможность заработать на безбедную "пенсию" упускать не хотелось, но Марек явно неоднократно пожалел о своем выборе, и слухи о его возможном возвращении в Европу возникают регулярно.

Мне не хватает матчей против Ювентуса

– Китайская лига существенно отличается от Серии А. Прежде всего уровнем футбола, скоростями. Да и задачи у моей команды совсем не те, к которым я привык: задача-минимум — не вылететь, задача-максимум — занять 8-е место. Но меня потрясающе здесь приняли, и приятно, что меня считают звездой.

– Больше всего мне не хватает в Китае итальянской еды, итальянских друзей и матчей против Ювентуса.

Не менее культовой фигурой, чем для Наполи, Гамшик является и для сборной Словакии. При нем команда впервые в своей истории пробилась в финальный турнир чемпионата мира (2010), а затем и в решающую стадию европейского первенства (2016).

Несмотря на свой азиатский вояж, Марек остается игроком национальной команды и ее капитаном. И, как и в Наполи, является рекордсменом по сыгранным матчам (120) и по забитым мячам (25). Неудивительно, что Гамшик 8 раз признавался лучшим игроком Словакии.

Горжусь каждым матчем за сборную, в них я отдавал всего себя

– C тех пор, как я сыграл свой первый матч за сборную Словакии, я старался полностью выкладываться в поединках за национальную команду.

– Я горжусь каждым матчем с двойным крестом на груди. Да, не все они были удачными, но я отдавал всего себя, и стыдиться мне нечего.

– Думаю, в последние годы сборная Словакии чаще радует своих поклонников, чем раньше, и горжусь, что в этом есть и моя заслуга тоже.

– С опытом на тебя ложится большая ответственность за результат, ведь часто партнеры ждут именно твоего решения, как действовать в той или иной ситуации.

Достаточно скромный и бесконфликтный в обычной жизни и неукротимый боец на футбольном поле, Гамшик уверен, что не добился бы всего, чего достиг, если бы не встречавшиеся ему на пути тренеры, которые смогли разглядеть его сильные стороны и не ограничивать способность к импровизации.

Почему-то кажется, что Марек еще не сказал своего последнего слова. Далянь наверняка не станет конечной точкой его клубной карьеры, а сборной Словакии точно понадобится его помощь, чтобы попытаться пробиться в финальный турнир 2020, который пройдет летом 2021 года.

Если тренер мне доверяет, я сделаю все, чтобы оправдать его доверие

– Больше всего я вырос технически и тактически при Маурицио Сарри. Это уникальный человек, буквально больной футболом. Он постоянно думает об игре, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

– Мне нравится, когда тренер доверяет моим способностям и предоставляет свободу действий на поле. В таких случаях я изо всех сил стараюсь оправдать его доверие.

– Мне было комфортно работать с Карло Анчелотти. Это очень открытый и веселый человек, а по тем советам, которые он давал, было видно, что он специалист высочайшего уровня.

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