Другое

До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 24 травня.

Завершилася 90 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Втрати ворога складають:

особового складу – до 180 особового складу – до 180 танків – 2 танків – 2 БМП – 5 БМП – 5 БТР – 3 БТР – 3 артилерійських систем – 3 артилерійських систем – 3 мінометів – 3 мінометів – 3 БПЛА – 3

БПЛА – 3 Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з окупантом. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: • 3 танки; • 8 артилерійських систем; • 18 одиниць бойової броньованої техніки; • 1 спеціальний броньований автомобіль; • 1 автомобіль. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA» і шість БпЛА типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні!

"Донбас? Туди для наступу кинута майже вся потуга російської армії. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ — окупанти хочуть зруйнувати там все. Але в перехоплення їхніх розмов вони чують, що вони усвідомлюють, що стратегічно в їхньої армії немає шансів.

Що ж, після 3 місяців пошуку пояснення, чому вони не захопили Україну за 3 дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували.

Майже 30 тисяч вбитих російських солдат, більше 200 збитих літаків, тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої техніки, майже повністю витрачений бойовий запас ракет.

І це вони хочуть перекрити брехнею про те, нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно.

Провів нараду з керівниками кримського напряму нашої політики. Зокрема з Тамілою Ташевою, постійним представником України в АР Крим. Російське вторгнення почалось саме з Криму. Саме з Криму пішли помилки росії, які призведуть до її історичного послаблення. Звичайно, окупантам доведеться піти із Криму, як і з Херсона, Енергодара, Мелітополя та інших міст, де вони зараз вважають себе господарями".