До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 24 травня.
Завершилася 90 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Втрати ворога складають:
особового складу – до 180
танків – 2
БМП – 5
БТР – 3
артилерійських систем – 3
мінометів – 3
БПЛА – 3
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. Ще на шістьох локаціях тривають бої з окупантом.
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 3 танки;
• 8 артилерійських систем;
• 18 одиниць бойової броньованої техніки;
• 1 спеціальний броньований автомобіль;
• 1 автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA» і шість БпЛА типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
Разом переможемо! Слава Україні!
"Донбас? Туди для наступу кинута майже вся потуга російської армії. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ — окупанти хочуть зруйнувати там все. Але в перехоплення їхніх розмов вони чують, що вони усвідомлюють, що стратегічно в їхньої армії немає шансів.
Що ж, після 3 місяців пошуку пояснення, чому вони не захопили Україну за 3 дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували.
Майже 30 тисяч вбитих російських солдат, більше 200 збитих літаків, тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої техніки, майже повністю витрачений бойовий запас ракет.
І це вони хочуть перекрити брехнею про те, нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно.
Провів нараду з керівниками кримського напряму нашої політики. Зокрема з Тамілою Ташевою, постійним представником України в АР Крим. Російське вторгнення почалось саме з Криму. Саме з Криму пішли помилки росії, які призведуть до її історичного послаблення. Звичайно, окупантам доведеться піти із Криму, як і з Херсона, Енергодара, Мелітополя та інших міст, де вони зараз вважають себе господарями".