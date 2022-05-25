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Фахівець хоче спробувати себе в іншому клубі.

Головний тренер Андерлехту Венсан Компані збирається залишити свій поточний клуб.

Екс-капітан Манчестер Сіті збирається спробувати себе в іншому місці роботи, повідомляє Фабріціо Романо.

В той час керівництво бельгійського клубу також незадоволене результатами команди та має намір запросити Феличе Маццу, який наразі є головним тренером Юніон Сент-Жиллуауз.

В поточному сезоні Андерлехт пробився до чемпіонської групи чемпіонату Бельгії, але не зміг нав'язати боротбу за титул, фінішувавши на третьому місці, пропустивши чемпіона країни в обличчі Брюгге та все той Юніон Сент-Жиллуауз, який лише цього року вийшов до Ліги Жюпіле.

Відзначимо, що раніше Компані увійшов до зали слави АПЛ.