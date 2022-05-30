Авторитетне видання Goal склало символічну збірну за підсумками минулого сезону у топ-5 лігах Європи.

Переможців Ліги чемпіонів та іспанської Ла Ліги – мадридський Реал – представляють троє футболістів, а фіналіста ЛЧ – Ліверпуль – також троє.

Воротар: Тібо Куртуа (Реал).

Захисники: Трент Александер-Арнолд, Вірджил ван Дейк (обидва – Ліверпуль), Давід Алаба (Реал), Тео Ернандес (Мілан).

Півзахисники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Кевін де Брюйне, Родрі (обидва – Манчестер Сіті), Рафаел Леау (Мілан).

Нападники: Карім Бензема (Реал), Роберт Левандовські (Баварія).

Раніше свою збірну склав авторитетний статистичний портал WhoScored.