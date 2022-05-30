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Колишній форвард Динамо залишить польську команду.

Колишній нападник київського Динамо Ілля Шкурін залишить польський Ракув. Про це повідомляє Weszlo.com.

За словами головного тренера команди Марека Папшуна, орендну угоду з білоруським нападником продовжено не буде.

Нагадаємо, 22-річний футболіст виступав за Ракув на правах оренди з ЦСКА. До цього він був у оренді у київському Динамо.

У складі Ракува Шкурін провів лише два матчі, відігравши 63 хвилини. До цього він відіграв 11 матчів в Україні, у яких відзначився п'ятьма результативними передачами.