Колишній форвард Динамо залишить польську команду.
Ілля Шкурін, ФК Ракув
30 травня 2022, 19:55
Колишній нападник київського Динамо Ілля Шкурін залишить польський Ракув. Про це повідомляє Weszlo.com.
За словами головного тренера команди Марека Папшуна, орендну угоду з білоруським нападником продовжено не буде.
Нагадаємо, 22-річний футболіст виступав за Ракув на правах оренди з ЦСКА. До цього він був у оренді у київському Динамо.
У складі Ракува Шкурін провів лише два матчі, відігравши 63 хвилини. До цього він відіграв 11 матчів в Україні, у яких відзначився п'ятьма результативними передачами.