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Finalissima — це турнір одного матчу, який триває лише 90 хвилин.

Переможець Євро-2020 збірна Італії та володар Копа Америка національна команда Аргентини зустрінуться у матчі Finalissima на стадіоні Уемблі у середу ввечері, 1 червня.

Минулого літа Італія обіграла Англію і стала чемпіоном Європи, а Аргентина була сильніша за Бразилію у фіналі Копа Америка.

Італія — ​​Аргентина

Середа, 1 червня, 21:45. Уемблі, Лондон. Головний арбітр – П'єро Даніель Маса Гомес (Чилі). пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.

Міжнародний футбол повертається із захоплюючим протистоянням, у якому зійдуться одні з найсильніших збірних світу – Італія та Аргентина. Обидві команди мають вражаючих талановитих футболістів у своїх обоймах, але хто найсильніше — визначить лише Finalissima.

На шляху до чемпіонства у Європі Італія обіграла Австрію, Бельгію та Іспанію, після чого впала Англія у серії післяматчевих пенальті. Проте потім було сенсаційне розчарування у кваліфікації чемпіонату світу у півфінальному матчі проти Північної Македонії (0:1). Такого від команди Роберто Манчіні явно ніхто не очікував, тим більше, після тріумфу в Європі.

З одного боку Італія чекає протистояння проти Аргентини, щоб частково реабілітуватися за свій провал у відборі ЧС-2022, а з іншого боку після Finalissima на команду Роберто Манчіні чекають важливі матчі у Лізі націй – дві зустрічі проти Німеччини, а також ігри з Угорщиною та Англією. Таким чином, календар матчів досить насичений, а якщо врахувати, що напружений сезон тільки закінчився, то сил буде не так уже й багато.

Для капітана та захисника збірної Італії Джорджо К'єлліні це буде останній матч у складі національної команди, після чого 37-річний футболіст завершить міжнародну кар'єру, зосередившись на клубному футболі – без Ювентуса, з яким він уже попрощався.

Тим часом збірна Аргентини вперше з 1993 року змогла виграти Копа Америка, обігравши у фіналі Бразилію з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Анхеля Ді Марії. До матчу з бразильцями аргентинці розібралися з Еквадором та Колумбією. Також команда Ліонеля Скалоні успішно подолала кваліфікацію на ЧС-2022, пройшовши відбірковий етап буквально на одному подиху.

Востаннє Аргентина виступала у відбірному матчі ЧС-2022 проти Еквадору наприкінці березня, і тоді вона закінчила зустріч з рахунком 1:1. Водночас аргентинці не бачили поразок у всіх турнірах з 2019 року, тож форма "біло-блакитних" справді вражає.

Італія програвала кожен із останніх трьох матчів проти Аргентини, всі з яких мали товариський характер — остання офіційна гра пройшла на ЧС-1990, коли Аргентина здобула перемогу з рахунком 4:3 у серії пенальті, а основний час завершився з нічийним рахунком 1:1. Це був півфінал світової першості.

Однак цього разу історія останньої зустрічі не повториться, принаймні не повністю. У Finalissima не буде додаткового часу, тому якщо будуть рівні цифри після 90 хвилин на табло, буде серія післяматчевих пенальті. Востаннє Аргентина у схожому матчі обіграла Данію по пенальті, але тоді турнір носив ім'я Кубок Артеміо Франкі – це було у 1993 році.

Що стосується кадрової ситуації, то очікується, що Манчіні дасть К'єлліні місце у стартовому складі. Тим часом, італійцям не зможуть допомогти Андреа Пінамонті, Доменіко Берарді, Федеріко К'єза, Чиро Іммобіле, Гаетано Кастровіллі та Рафаель Толой – усі вони перебувають у лазереті після виснажливого сезону. У аргентинців єдиний, хто викликає питання — це Крістіан Ромео, який мав невелике пошкодження, але очікується, що він буде готовий зіграти з перших хвилин.

Роберто Манчіні, головний тренер збірної Італії: "Нам сумно, що у нас не доступні К'єза, Іммобіле, Берарді та Кастровіллі, але гравці, яких ми випустимо на поле, зроблять усе можливе, щоб провести чудову гру. Аргентина сильна, але ми також. Цей матч стане кінцем циклу, але це не означає, що 15-20 гравців повернуться додому, але з цієї гри ми дивитимемося більше молодих футболістів, щоб подивитися, чи можемо ми розраховувати на них у майбутньому".

Ліонель Скалоні, головний тренер збірної Аргентини: "Завжди приємно грати проти сильного суперника. Аргентинські гравці, ті, хто виступає за збірну, грають із любові до герба та своєї родини, своїх друзів. Так було завжди і буде зараз".