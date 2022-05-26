Италия

Президент УЄФА має сумніви щодо проведення Євро-2032 і країні.

Президент УЄФА Александр Чеферін прокоментував бажання Італії провести в країні Євро-2032.

Функціонер допустив таку можливість, але за умови суттєвого покращення існуючих стадіонів.

"Я обговорив проблему футбольних арен із президентом федерації футболу Італії Габріеле Гравіною. Розумію, що ця нація дихає футболом, але інфраструктура залишає бажати кращого. Вони жахлива для такої країни, як Італія.

Треба використовувати всі існуючі ресурси, щоб покращити ситуацію. Якщо уряд не втрутиться, то це може стати проблемою під-час подачі заявки на проведення Євро", — наводить слова Чеферіна Football Italia.

Окрім Італії на проведення турніру претендує також і Туреччина.

Раніше президент УЄФА відповів на критику Реалу на тлі продовження контракту Мбаппе із ПСЖ.