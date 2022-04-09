ЧМ-2022. Отбор

Обидві збірні вже кваліфікувалися на мундіаль, проте мають невирішене особисте питання.

Матч кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 в регіоні Південної Америки між Бразилією та Аргентиною свого часу був перерваний уже на самому початку через несподіване втручання в гру місцевих санітарних та правоохоронних органів, які переслідували чотирьох футболістів гостей, що не відбули обов’язковий на той час карантин.

Після цієї події відбулося багато чвар між країнами, представники яких зволіли шукати правди під час звернення до ФІФА за відповідними поясненнями щодо майбутнього цієї дуелі.

Вищій керівний футбольний орган вирішив зайняти виважену позицію, запропонувавши сторонам з’ясовувати взаємини безпосередньо на полі.

Зрештою, як повідомляє аргентинська преса, ФІФА сподівається на проведення звітної гри у другому тижні червня цього року, що дозволить у підсумку вважати північноамериканський відбір повністю завершеним.

Однак, зустріч пропонується винести за межі континенту, та зіграти десь у Європі, де в цей час саме стартуватиме черговий розіграш Ліги націй УЄФА.

Нагадаємо, що і Аргентина, і Бразилія, уже встигли оформити путівки до Катару, де зіграють у групах проти Польщі, Мексики Саудівської Аравії та Швейцарії, Сербії, Камеруну відповідно.