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Колишній форвард Динамо отримав посаду у рідному клубі.

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких став спортивним директором узбецького Пахтакора. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди із 43-річним фахівцем не розголошуються.

Шацьких відповідатиме за налагодження та організацію систем відбору молодих талантів від академії клубу до основного складу. Також він шукатиме нових молодих виконавців.

Останнім місцем роботи Шацьких був російський Ротор, де він працював разом із колишнім тренером київського Динамо Олександром Хацкевичем. Вони покинули клуб у березні минулого року.

Зазначимо, що Шацьких є вихователем Пахтакора.