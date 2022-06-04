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Колишній футболіст висловився щодо останніх невдач італійської команди.

Колишній захисник збірної Італії Андреа Барцальї прокоментував поточний стан справ в рідній національній команді.

Окрім того, асистент головного тренера Ювентусу висловився на адресу екс-партнера по команді Дорджо Кьелліні.

"В збірній зараз багато недовіри та негатива по відношенню один до одного. Зараз треба налаштовувати гру команди із самого початку. Треба забути чемпіонат Європи та знов все відбудовувати.

К'єлліні? Я вважаю, що його неможливо буде замінити. Тим не менш, хтось повинен взяти на себе роль лідера оборони. Молоді хлопці повинні брати на себе більше відповідальності", — розповів Барцальї для Tuttosport.

Відзначимо, що Джорджо К'єлліні залишає Ювентус за підсумками цього сезону.