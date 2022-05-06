Італійський захисник має намір продовжити кар'єру.
Джорджо К'єлліні, Getty Images
06 травня 2022, 12:59
Капітан та захисник туринського Ювентуса Джорджо К'єлліні залишить італійський клуб після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 37-річний італієць вирішив змінити клуб і його головним напрямком на майбутнє є американська ліга МЛС, звідки вже є кілька пропозицій.
Також наголошується, що К'єлліні може завершити кар'єру.
Нагадаємо, наприкінці березня К'єлліні оголосив про завершення кар'єри у складі збірної Італії. Його прощальний матч у футболці національної команди відбудеться 1 червня проти Аргентини.
Цього сезону К'єлліні провів 23 матчі, але результативними діями не відзначався.