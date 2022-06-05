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Українські юнаки не залишили шансів супернику.

Збірна України U-21 у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи здобула розгромну перемогу над Північною Македонією.

Українську команду прорвало ближче до кінця зустрічі. Спершу В'юнник та Судаков після передач Ваната зробили рахунок 2:0, а потім сам Ванат оформив дубль.

Україна U-21 — Північна Македонія U-21 4:0

Голи: В'юнник, 69, Судаков, 71, Ванат, 85, 90+4

Нагадаємо, що раніше Україна U-21 розгромила Фарерські острови у відборі на чемпіонат Європи.