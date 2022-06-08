До вашої уваги пряма трансляція матчу плей-офф за участі збірної України.
ЗБІРНА УКРАЇНИ, ФОТО EMFEURO.EU
08 червня 2022, 15:11
В рамках 1/8 фіналу Євро-2022 з міні-футболу збірна України зустрінеться із національною командою Франції.
Пропонуємо до вашої уваги пряму відеотрансляцію матчу за вихід до наступної стадії турніру.
Відзначимо, що на шляху до 1/8 фіналу Україна виграла групу, в якої грала із Туреччиною, Португалії та Угорщини.
Старт матчу Україна — Франція запланований на 16:00 за київським часом.