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До вашої уваги пряма трансляція матчу плей-офф за участі збірної України.

В рамках 1/8 фіналу Євро-2022 з міні-футболу збірна України зустрінеться із національною командою Франції.

Пропонуємо до вашої уваги пряму відеотрансляцію матчу за вихід до наступної стадії турніру.

Відзначимо, що на шляху до 1/8 фіналу Україна виграла групу, в якої грала із Туреччиною, Португалії та Угорщини.

Старт матчу Україна — Франція запланований на 16:00 за київським часом.