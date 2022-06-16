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Команда шукає нового головного тренера.

Юрій Вернідуб раніше залишив молдавський Шериф. Співпрацю було припинено за ініціативою екс-керманича луганської Зорі.

Тепер же Шериф перебуває у пошуках нового головного тренера. Як повідомляє видання Sport.ro, молдавани обирають між росіянином та білорусом.

Команду з Тирасполя найближчим часом може очолити білорус Віктор Гончаренко — нинішній тренер Краснодара, або Михайло Галактіонов — тренер молодіжної збірної своєї країни та Нижнього Новгорода.

Нагадаємо, що раніше Вернидуб дав попередню згоду очолити Кривбас.