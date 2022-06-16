Команда шукає нового головного тренера.
Юрій Вернидуб, getty images
16 червня 2022, 19:10
Юрій Вернідуб раніше залишив молдавський Шериф. Співпрацю було припинено за ініціативою екс-керманича луганської Зорі.
Тепер же Шериф перебуває у пошуках нового головного тренера. Як повідомляє видання Sport.ro, молдавани обирають між росіянином та білорусом.
Команду з Тирасполя найближчим часом може очолити білорус Віктор Гончаренко — нинішній тренер Краснодара, або Михайло Галактіонов — тренер молодіжної збірної своєї країни та Нижнього Новгорода.
Нагадаємо, що раніше Вернидуб дав попередню згоду очолити Кривбас.