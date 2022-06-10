Украина

Криворіжці знайшли нового тренера для наступного сезону.

Колишній головний тренер луганської Зорі Юрій Вернідуб провів переговори з Кривбасом та дав попередню згоду на підписання контракту, повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Український тренер раніше припинив співпрацю з молдавським Шерифом і після завершення війни буде готовий розпочати роботу в новому клубі.

Кривбас за підсумками минулого сезону зміг здобути путівку до елітного дивізіону чемпіонату України, проте все одно вирішив не продовжувати контракт із Олександром Бабичем.

Раніше Вернидуб, який зараз боронить нашу державу в лавах ЗСУ, розповів про свої плани на майбутнє.