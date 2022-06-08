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Український фахівець попрощався із молдавським клубом.

Український спеціаліст Юрій Вернидуб більше не є головним тренером молдавського Шерифу.

Співпрацю припинено за ініциативою екс-керманича луганскої Зорі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Колектив подякував Вернидубу за роботу та побажав подальшого успіху в професійній кар'єрі. Відзначимо, що під керівництвом українця Шериф впере в історії вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів, а також пробився до плей-офф Ліги Європи.

Раніше Вернидуб, який зараз боронить нашу державу в лавах ЗСУ, розповів про свої плани на майбутнє.