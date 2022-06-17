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37-річний півзахисник перейшов у стан "червоно-білих" у 2019 році.

Грецький Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту півзахисника Матьє Вальбуена.

Нова угода з 37-річним французом розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, Вальбуена перебрався до Греції у 2019 році. Разом із "червоно-білими" Матьє тричі став чемпіоном Греції та один раз виграв Кубок країни.

Минулого сезону Вальбуена провів 41 матч, у яких він забив три м'ячі та віддав вісім результативних передач.