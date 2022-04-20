Украина

Донецька команда всіма силами допомагає українському народові.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував основну мету благодійних матчів "гірників".

"Основна ідея полягає у тому, щоб показувати світові, Європі, що відбувається в Україні. Якщо ви помітили практично в кожній грі, ми робимо певний меседж на те, що відбувається.

Ці меседжі спрямовані на те, щоб швидше завершити війну. Це основна мета нашого турне. Ну і, звичайно, зібрати гроші, щоб допомагати армії нашому народу. Ось такі дві основні ідеї. Я вважаю, що це у нас добре виходить. На сьогоднішній день у нас є цифри щодо Олімпіакосу. Ми там зібрали 102 тисячі євро. По матчах, які були в Польщі та з Фенербахче, нічого ще не відомо, але найближчими днями мають бути підрахунки і ми дізнаємося.

Після гри з Олімпіакосом ми вирішили купити 1.5 тисяч військових аптечок, сертифікованих НАТО", - наводить слова Палкіна ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі Шахтар мінімально поступився Фенербахче.