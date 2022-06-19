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Легендарний хавбек висловився щодо моменту під час фіналі ЧС-2006.

Колишній футболіст збірної Франції та Реалу Зінедін Зідан прокоментував момент свого вилучення у фінальному матчі чемпіонату світу 2006 року проти Італії.

Тоді екс-наставник "вершкових" вдарив головою у груди Марко Матерацци через неприємні вирази на адресу сім'ї.

"Повертаючись до теми мого видалення... Я не пишаюсь цим, але минулого не змінити. Пенальті? Буффон мене добре знав, тому треба було щось вигадувати за лічені хвилини.

Єдиний, хто міг втримати того вечора від удару — Лізаразю, але його поряд не опинилось. Він дійсно тоді мені був потрібен, але сталось так, як сталось", — розповів Зідан.

Нагадаємо, що той матч завершився внічию 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявились італійці.

Раніше повідомлялось, що Зідан відмовився очолювати ПСЖ.