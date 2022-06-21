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Попередньою командую 25-річного форварда була Оболонь.

Нападник Оболоні Олексій Щебетун підписав контракт із Шауляєм. Про це повідомляє прес-служба литовського клубу.

Деталі угоди із 25-річним українцем не розголошуються.

Останнім клубом футболіста була Оболонь, за яку він виступав із 2020 року. На його рахунку 50 проведених матчів, у яких він забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Раніше Щебетун виступав за запорізький Металург, мінський Луч, молодіжну команду Динамо, кам'янську Сталь та Краматорськ.

Після 15 турів Шауляй посідає сьоме місце у чемпіонаті Литви.