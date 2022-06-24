Другое

Бразилець, який має паспорт України, може вирушити в Аль-Наср або Хаур-Факкан.

Колишній півзахисник збірної України, донецького Шахтаря та харківського Металіста Марлос може продовжити кар'єру в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Як повідомляє Globo, 34-річний хавбек зацікавив Аль-Наср та Хаур-Факкан.

За інформацією джерела, обидва клуби вже зв'язувалися з Марлосом, який нині захищає кольори Атлетіко Паранаенсе, і готують офіційні пропозиції його клубу.

Зазначимо, що починаючи із зими цього року Марлос провів лише чотири матчі у першості Бразилії і не відзначився жодною результативною дією.