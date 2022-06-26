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Зірковий валлієць підтвердив свій трансфер у новий клуб.

Нападник Гарет Бейл, який залишив мадридський Реал на правах вільного агента цього літа, визначився зі своїм новим клубом.

32-річний валлієць підтвердив інформацію, що наступною його командою стане ФК Лос-Анджелес із МЛС.

"До скорої зустрічі, Лос-Анджелес", — написав Бейл в Twitter, підтвердивши свій трансфер.

Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.