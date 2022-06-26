Зірковий валлієць підтвердив свій трансфер у новий клуб.
Гарет Бейл, getty images
26 червня 2022, 09:26
Нападник Гарет Бейл, який залишив мадридський Реал на правах вільного агента цього літа, визначився зі своїм новим клубом.
32-річний валлієць підтвердив інформацію, що наступною його командою стане ФК Лос-Анджелес із МЛС.
"До скорої зустрічі, Лос-Анджелес", — написав Бейл в Twitter, підтвердивши свій трансфер.
Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.
Нагадаємо, що раніше Реал тепло попрощався із Бейлом, випустивши добірку найяскравіших голів валлійця.