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Ольга Овдійчук прокоментувала поразку "синьо-жовтих" у матчі із Шотландією.

Футболістка збірної України Ольга Овдійчук поділилася своїми думками після поразки від Шотландії (0:4) у матчі відбору ЧС-2023.

"Враження від цього матчу — розчарування, тому що ми чекали зовсім іншої гри. Так сталося, що пропустили перший гол на 10 хвилині й не змогли реалізувати свої моменти, забити у відповідь. Ми очікували, що поєдинок буде складним, але не очікували на такий результат.

Збірна Шотландії нічим нас не здивувала. Ми готувалися до цієї гри, знали, що шотландки робитимуть на футбольному полі. Але сталося те, що сталося.

Луїс Кортес сказав, що потрібно забути цей матч. Це футбол, це життя. Потрібно готуватися до наступних ігор. Є поєдинок з Угорщиною, і ми обов’язково повинні його виграти", - наводить слова Овдійчук прес-служба УАФ.

Нагадаємо, поступившись команді Шотландії, українки втратили шанси на вихід до плей-офф відбору ЧС-2023. Наступний матч підопічні Луїса Кортеса проведуть проти Угорщини 28 червня. Початок — о 21.00 за київським часом.

Раніше Луїс Кортес прокоментував поразку своїх підопічних від Шотландії.