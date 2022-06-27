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Функціонер не розуміє жорстокості з боку теперішнього президента ФІФА.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер рішуче засудив ставлення Джанні Інфантіно, його наступника на чолі організації.

"Я хочу очистити свою честь. Я не знаю чому, але Інфантіно мене не сприймає. Він навіть намагається штучно створити проти мене справу. Він хоче мене знищити, а також все, що я зробив, тому що він думає, що йому так буде краще.

Повинен сказати, що я дуже здивований. Мене звинувачують у злочинах. Це абсурд, я не злодій. Я не знаю, чому я опинився в суді, і я впевнений, що тисячі, що мільйони футболістів теж цього не розуміють.

Це не помста, але хочу, щоб мою карму очистили. Йдеться про мою честь і честь футбольної організації, який я створив. Я створив ФІФА не один, а з сотнями тренерів, які працювали, щоб футбол став таким, яким він є сьогодні. У футболу більше двох мільярдів шанувальників. Такої кількості немає в жодного виду спорту в світі", — заявив Блаттер в інтерв'ю RTS.

Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні звинувачують у шахрайстві на суму більшу ніж 2 мільйони євро. Якщо суд визнає їх винними, то їм загрожує до 20 місяців в'язниці.