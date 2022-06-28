Українська команда впоралася з угорцями.
Жіноча збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2023 грала проти збірної Угорщини.
Підопічні Луїса Кортеса відправили у ворота суперниць два м'ячі — по голу в кожному з таймів.
Україна — Угорщина 2:0
Голи: Кравець, 27, Овдійчук, 90.
Україна: Самсон, Корсун (Подольська, 60), Кравець, Шматко (к), Романенко, Хімич (Апанащенко, 74), Петрик, Кравчук (Куніна, 60), Козлова (Овдійчук, 84), Гірин, Глущенко (Панцулая, 75).
Тренер: Луїс Кортес.
Угорщина: Біро, Попп (Д. Немет, 55), Тураньї, Ковач, Сабо, Чісар (к) (Нодь, 67), Феньвеші, Зеллер (Чаньї, 81), Ваго, Чікі, Загор (Папой, 55).
Тренер: Маргрет Крац.
Турнірна таблиця
|
Команди
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Іспанія
|
6
|
6
|
0
|
0
|
45—0
|
18
|
2. Шотландія
|
7
|
4
|
1
|
2
|
16—13
|
13
|
3. Угорщина
|
7
|
3
|
0
|
4
|
19—16
|
9
|
4. Україна
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9—15
|
7
|
5. Фарерські о-ви
|
6
|
0
|
0
|
6
|
2—47
|
0