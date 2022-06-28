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Українська команда впоралася з угорцями.

Жіноча збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2023 грала проти збірної Угорщини.

Підопічні Луїса Кортеса відправили у ворота суперниць два м'ячі — по голу в кожному з таймів.

Україна — Угорщина 2:0

Голи: Кравець, 27, Овдійчук, 90.

Україна: Самсон, Корсун (Подольська, 60), Кравець, Шматко (к), Романенко, Хімич (Апанащенко, 74), Петрик, Кравчук (Куніна, 60), Козлова (Овдійчук, 84), Гірин, Глущенко (Панцулая, 75).

Тренер: Луїс Кортес.

Угорщина: Біро, Попп (Д. Немет, 55), Тураньї, Ковач, Сабо, Чісар (к) (Нодь, 67), Феньвеші, Зеллер (Чаньї, 81), Ваго, Чікі, Загор (Папой, 55).

Тренер: Маргрет Крац.

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