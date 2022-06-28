До вашої уваги пряма трансляція відбіркового поєдинку на майбутній мундіаль серед жінок.
Getty Images
28 червня 2022, 09:20
У рамках відбіркового етапу чемпіонату світу 2023 року серед жінок збірна України зіграє проти національної команди Угорщини.
Матч пройде на стадіоні Сталь у польському місті Жешув. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
На Football.ua буде доступна відео-трансляція поєдинку. Також матч покаже ТК Футбол 1.
Зазначимо, що для збірної України матч не має турнірного значення, оскільки навіть теоретичні шанси на друге місце та вихід до плей-офф раунду кваліфікації "синьо-жовті" вже втратили, поступившись у минулій грі проти Шотландії (0:4).