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До вашої уваги пряма трансляція відбіркового поєдинку на майбутній мундіаль серед жінок.

У рамках відбіркового етапу чемпіонату світу 2023 року серед жінок збірна України зіграє проти національної команди Угорщини.

Матч пройде на стадіоні Сталь у польському місті Жешув. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна відео-трансляція поєдинку. Також матч покаже ТК Футбол 1.

Зазначимо, що для збірної України матч не має турнірного значення, оскільки навіть теоретичні шанси на друге місце та вихід до плей-офф раунду кваліфікації "синьо-жовті" вже втратили, поступившись у минулій грі проти Шотландії (0:4).