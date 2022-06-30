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33-річний футболіст продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Давид Оспіна може стати футболістом Аль-Насра, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 33-річний голкіпер підпише угоду до 2025 року, а також зароблятиме 3,5 мільйона євро за сезон.

Колумбієць залишить Наполі на правах вільного агента, угода з ним не була продовжена.

У сезоні-2021/22 Оспіна провів 31 матч у Серії А: на його рахунку 25 пропущених голів та 13 "сухих" матчів.