Другое

Українець віддав асист за кілька секунд після появи на полі.

Цюріх продовжує підготовку до нового сезону у чемпіонаті Швейцарії.

У черговому контрольному матчі Цюріх впевнено обіграв австрійський Альтах із рахунком 4:1.

Український форвард Богдан В'юнник, права на якого належать донецькому Шахтарю, з'явився на полі на 58 хвилині, а за хвилину віддав гольову передачу на свого партнера по команді, який і встановив остаточний рахунок у матчі.

Зазначимо, що орендна угода футболіста зі швейцарським клубом діяла до 30 червня, але зважаючи на все, українець продовжить виступати за кордоном.