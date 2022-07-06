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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути всього в одну хвилину.

У вівторок, 5 липня, новинні стрічки підірвала звістка про можливий перехід нападника англійського Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду до каталонської Барселони, на тлі чого ми згодом офіційно дізнались про те, що вже ні для кого не було секретом — аргентинський керманич Маурісіо Почеттіно більше не є головним тренером французького Парі Сен-Жермен.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.