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Мова про співвітчизника Роберта Левандовські.

Як повідомляє Фабріціо Романо, аравійський Аль-Шабаб розпочав перемовини із Гжегожем Криховяком про перехід півзахисника у їхній клуб. Пропозиція по особистим умовам контракту вже у його руках.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни росії проти України польський футболіст залишив терористичну державу, де виступав за Краснодар. Гравець счинив там справжній заколот, у наслідок чого клуб покинули й інші легіонери.

Минулі кілька місяців Криховяк провів у афінському АЕКу разом з українцем Євгеном Шаховим.