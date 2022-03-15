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Півзахисник збірної Польщі не хоче залишатися в РФ через війну проти України.

Гжегож Криховяк до кінця сезону буде грати за АЕК на умовах оренди — повідомив офіційний сайт грецького клубу.

С початку війни РФ проти України 32-річний Криховяк, який на той час грав за Краснодар, відмовився виходити на тренування й вмовив зробити так само ще 8 легіонерів клубу.

Контракт з Краснодаром у Гжегожа діє до 30 червня 2024 року, але повертатися до РФ поляк не збирається.

Криховяк провів 86 матчів за національну збірну Польщі (5 голів) та грав за Бордо (2 матчі в усіх турнирах, 0 голів) Реймс (131, 12) Нант (22, 0), Севілью (90, 5), ПСЖ (19, 0), Вест Бромвіч (31, 0), Локомотив М (109, 23) та Краснодар (15, 5).