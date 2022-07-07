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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 6 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути всього в одну хвилину.

У середу, 6 липня, новинні стрічки сколихнула звістка про завершення взаємин між донецьким Шахтарем та головним тренером Роберто Де Дзербі, на тлі чого ми згодом дізнались про те, що дортмундська Боруссія знайшла собі нового нападника з божевільною статистикою за останній сезон.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.