Англия

Тренерський штаб норвежця отримав компенсацію у розмірі 3,6 мільйона євро.

Стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед виплатив колишньому головному тренеру команди Оле-Гуннару Солск'яєру за дострокове розірвання контракту. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, норвезький спеціаліст отримав 8,4 мільйонів євро.

Також зазначається, що тренерський штаб Оле-Гуннара отримав близько 3,6 млн. євро.

Нагадаємо, Солск'яєр залишив розташування "червоних дияволів" у листопаді минулого року, тоді як очолив команду у 2018 році.