Українець наразі не повернеться до Динамо.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
13 липня 2022, 10:25
Андрій Ярмоленко офіційно перебрався до клубу Аль-Айн із Об'єднаних Арабських Еміратів, який очолює українець Сергій Ребров. Нагадаємо, під його керівництвом один із рекордсменів зірної України працював у Динамо.
Угода Ярмоленка з Аль-Айном розрахована на рік. Футболіст приєднався до нової команди у статусі вільного агенту по закінченню контракту з англійським Вест Гемом.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня поширилися чутки щодо можливого повернення Андрія до київського Динамо.