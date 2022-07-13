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Українець наразі не повернеться до Динамо.

Андрій Ярмоленко офіційно перебрався до клубу Аль-Айн із Об'єднаних Арабських Еміратів, який очолює українець Сергій Ребров. Нагадаємо, під його керівництвом один із рекордсменів зірної України працював у Динамо.

Угода Ярмоленка з Аль-Айном розрахована на рік. Футболіст приєднався до нової команди у статусі вільного агенту по закінченню контракту з англійським Вест Гемом.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня поширилися чутки щодо можливого повернення Андрія до київського Динамо.