Другое

Українець продовжить кар'єру в ОАЕ.

Новачок Аль-Айна вінгер Андрій Ярмоленко розповів про свій перехід до клубу з ОАЕ.

"Хотів перейти до цієї команди. Багато читав про цей клуб та щасливий приєднатися до команди. Хочу вивчити новий для себе футбол, нову країну та релігію. Познайомитись з новими людьми, з новими партнерами. Завжди потрібно вивчати щось нове.

Звичайно, я запитував у тренера Сергія Реброва з приводу Аль-Айна. Він сказав, що все тут круто, на топ-рівні, тобі сподобається. І я сказав, що хочу перейти до цієї команди, грати тут. Дуже радий, що знову працюватиму з Ребровим, добре знаю цього тренера

Хочу сказати, що клубний стадіон виглядає неймовірно. Сподіваюся, ми виграємо багато титулів", — цитує Ярмоленка прес-служба клубу.

Нагадаємо, українець підписав контракт з клубом на один рік. Додамо, що контракт головного тренера Сергія Реброва також розрахований до літа 2023 року.