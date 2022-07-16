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Найкращий бомбардир УПЛ став керманичем легендарного клубу.

Колишній нападник київського Динамо та Говерли Максим Шацьких став головним тренером Пахтакору.

Підписаний контракт розраховано на три роки.

Останнім місцем роботи Шацьких був російський Ротор, де він працював разом із колишнім тренером київського Динамо Олександром Хацкевичем. Вони покинули клуб у березні минулого року.

Відзначимо, що Шацьких є вихованцем Пахтакору, в якому до цього часу працював на посаді спортивного директора.