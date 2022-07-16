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Досвідчений захисник продовжить свої виступи на Батьківщині.

Колишній захисник Атлетіко, Тоттенгема та Аякса Тобі Альдервейрелд продовжить свої виступи у Бельгії.

Футболіст підписав контракт із Антверпеном, деталі якого не розголошуються.

Останнім клубом Альдервейрелда був катарський Аль-Духайль, який він залишив напередодні. За свою попередню команду центрбек зіграв 29 матчів у всіх турнірах.

Відзначимо, що київське Динамо поступилось Антверпену в товариському матчі.