Досвідчений захисник продовжить свої виступи на Батьківщині.
Тобі Альдервейрелд, getty images
16 липня 2022, 13:36
Колишній захисник Атлетіко, Тоттенгема та Аякса Тобі Альдервейрелд продовжить свої виступи у Бельгії.
Футболіст підписав контракт із Антверпеном, деталі якого не розголошуються.
Останнім клубом Альдервейрелда був катарський Аль-Духайль, який він залишив напередодні. За свою попередню команду центрбек зіграв 29 матчів у всіх турнірах.
Відзначимо, що київське Динамо поступилось Антверпену в товариському матчі.