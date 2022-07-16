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Фахівець оголосив свій тренерський штаб.

Напередодні узбекистанський Пахтакор офіційно оголосив про призначення Максима Шацьких головним тренером.

Контракт із легендою українського футболу підписано на три роки. Вже відомий тренерський штаб фахівця. Допомагати йому будуть два українці Віталій Шпанюк та В'ячеслав Бєляєв.

Шпанюк буде тренером з фізичної підготовки Пахтакора. В Україні він працював із багатьма клубами, у тому числі із Карпатами, Львовом та Ворсклою.

Щодо Бєляєва, то він буде помічником Шацьких. Цей фахівець встиг попрацювати у тренерських штабах Металіста Таврії та Динамо Тбілісі.

Також до штабу увійшли місцеві тренери Денис Іванков — тренер воротарів, Камоліддін Тожиєв — тренер-аналітик, та Юрій Сіянов — тренер з фізичної підготовки.