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Форварду потрібно вибрати собі новий клуб.

За підсумками минулого сезону досвідчений уругвайський нападник Луїс Суарес завершив власні виступи в складі мадридського Атлетіко, отримавши статус вільного агента.

Після цього 35-річний гравець почав активні пошуки нового місця роботи, однак повернення до Південної Америки у вигляді трансферу до складу аргентинського Рівер Плейт для нього так і не відбулось, хоча й було доволі близьким до здійснення.

На тлі цього з’явився несподіваний варіант із новачком італійської Серії A Монцою, а також пропозиція від більш знайомого для уругвайського футболіста амстердамського Аяксу.

Таким чином Луїс опинився перед важким вибором нового місця роботи, проте, як повідомляє іспанська преса, налаштований він дуже рішуче.

Уже наступного тижня варто очікувати на оновлення інформації щодо трансферу уругвайця.

У минулому сезоні нападник відіграв 45 матчів, забивши 13 голів та віддавши три гольові передачі.