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Російські клуби не гидують співпрацювати з брендом, під яким випускалася відома форма збірної України з контурами кордонів нашої країни.

Іспанський виробник спортивного одягу та взуття Joma продовжує свою діяльність на ринку Російської Федерації, армія якої наприкінці лютого цього року здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України з метою окупації нових територій, здійснюючи при цьому масові терористичні акти по відношенню до цивільного населення України.

Так, 15 липня цього року московський ЦСКА презентував нову форму, а її виробником залишився бренд Joma, із яким команда співпрацює не перший сезон.

Цікаво, що минулого сезону Joma був виробником форми лише ЦСКА Москва, а тепер іспанський бренд розширився на російському ринку і почав працювати з футбольним клубом Ахмат Грозний, який безпосередньо пов'язаний з Рамзаном Кадировим, більш відомим як "дон" та "головнокомандувач" TikTok-військ.

Нагадаємо, що Joma також є технічним спонсором національної збірної України, починаючи з 2017 року.

Саме під цим брендом випускалася відома форма "жовто-синіх" до Євро-2020, на якій було нанесено контури міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Крим та Донбас.

Зазначимо, що бренд Joma — не єдиний, хто вважав за краще не виходити з російського ринку, незважаючи на всі скоєні злочини РФ на території України.

Adidas, Puma, Jako і Macron продовжують заробляти криваві гроші, тоді як єдиним брендом, який розірвав на Росії всі контракти, став Nike.