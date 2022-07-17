Іспанський виробник спортивного одягу та взуття Joma продовжує свою діяльність на ринку Російської Федерації, армія якої наприкінці лютого цього року здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України з метою окупації нових територій, здійснюючи при цьому масові терористичні акти по відношенню до цивільного населення України.

Так, 15 липня цього року московський ЦСКА презентував нову форму, а її виробником залишився бренд Joma, із яким команда співпрацює не перший сезон.

Цікаво, що минулого сезону Joma був виробником форми лише ЦСКА Москва, а тепер іспанський бренд розширився на російському ринку і почав працювати з футбольним клубом Ахмат Грозний, який безпосередньо пов'язаний з Рамзаном Кадировим, більш відомим як "дон" та "головнокомандувач" TikTok-військ.

Нагадаємо, що Joma також є технічним спонсором національної збірної України, починаючи з 2017 року.

Саме під цим брендом випускалася відома форма "жовто-синіх" до Євро-2020, на якій було нанесено контури міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Крим та Донбас. 

Зазначимо, що бренд Joma — не єдиний, хто вважав за краще не виходити з російського ринку, незважаючи на всі скоєні злочини РФ на території України.

Adidas, Puma, Jako і Macron продовжують заробляти криваві гроші, тоді як єдиним брендом, який розірвав на Росії всі контракти, став Nike.