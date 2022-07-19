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Австралійський півзахисник повернувся до Європи.

Селтік активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт шотландського клубу, новачками команди стали півзахисник Аарон Муй та захисник Моріц Йєнц.

Австралійський півзахисник перебрався з Шанхай Порт на правах вільного агента, а німець у рамках орендної угоди.

Нагадаємо, що Селтік оголосив про те, що лівий вінгер Жота продовжить виступати за клуб, але вже на постійній основі.