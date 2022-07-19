Австралійський півзахисник повернувся до Європи.
Аарон Муй, фото Селтік
19 липня 2022, 18:59
Селтік активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт шотландського клубу, новачками команди стали півзахисник Аарон Муй та захисник Моріц Йєнц.
Австралійський півзахисник перебрався з Шанхай Порт на правах вільного агента, а німець у рамках орендної угоди.
Нагадаємо, що Селтік оголосив про те, що лівий вінгер Жота продовжить виступати за клуб, але вже на постійній основі.