Португальський вінгер приєднався до "кельтів" на постійній основі.
Жота, getty images
01 липня 2022, 13:28
Селтік офіційно оголосив про те, що лівий вінгер Жота продовжить виступати за клуб, але вже на постійній основі.
23-річний португалець остаточно залишив лісабонську Бенфіку та підписав контракт із шотландським клубом до літа 2026 року.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сума трансферу склала 6,3 мільйона фунтів плюс наявність пункту про зворотний продаж.
Минулого сезону Жота провів за Селтік 40 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів і віддав 14 результативних передач.