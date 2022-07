Селтік офіційно оголосив про те, що лівий вінгер Жота продовжить виступати за клуб, але вже на постійній основі.

23-річний португалець остаточно залишив лісабонську Бенфіку та підписав контракт із шотландським клубом до літа 2026 року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сума трансферу склала 6,3 мільйона фунтів плюс наявність пункту про зворотний продаж.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 to announce the permanent signing of Jota from Benfica.



Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀