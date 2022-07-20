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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 19 липня:

Мюнхенська Баварія завершила коштовний трансфер центрального захисника туринського Ювентуса.

Колишній гравець київського Динамо Домагой Віда продовжить кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Українського голкіпера Андрія Луніна долучили до заявки мадридського Реалу на турне теренами США.