Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 липня.
Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 19 липня:
Мюнхенська Баварія завершила коштовний трансфер центрального захисника туринського Ювентуса.
Колишній гравець київського Динамо Домагой Віда продовжить кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Українського голкіпера Андрія Луніна долучили до заявки мадридського Реалу на турне теренами США.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.