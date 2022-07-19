Німеччина

Мюнхенці оголосили про підписання нідерландського захисника.

Чемпіон Німеччини мюнхенська Баварія оголосила про підписання захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта.

Контракт із 22-річним футболістом підписано до літа 2027 року. Туринський клуб отримав за свого виконавця близько 80 млн євро.

Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі за Ювентус, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше трансфер центрбека до Баварії прокоментував Мануель Нойєр.